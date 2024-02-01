Жорин предрек закрытие въезда в ОАЭ для некоторых артистов России Жорин: некоторым российским артистам закроют въезд в ОАЭ по просьбе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лева «Би-2»

Российские власти нащупали болевую точку для уехавших артистов, и они собираются на нее воздействовать, таким мнением поделился с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя информацию о диалоге России с ОАЭ об отмене концертов рок-группы «Би-2» в Дубае. Он затруднился ответить, какое решение примет руководство Эмиратов, однако подчеркнул, что Россия продолжит двигаться в этом направлении. Жорин не исключил, что некоторым артистам все же закроют въезд в ОАЭ по просьбе РФ.

Как поведут себя ОАЭ, сказать сложно, но как минимум некоторым артистам закроют въезд на территорию страны, как это было с Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который никаких законов не нарушал, — сказал правозащитник.

Комментируя арест участников «Би-2» в Таиланде, Жорин выразил мнение, что там произошел беспредел. Подобные запреты приведут к сокращению профессионального поля деятельности артистов, поскольку некоторые страны для выступления будут закрыты и «помечены красным как опасные».

Не знаю, пойдут ли арабские власти на повторение опыта Таиланда, потому что это, на мой взгляд, беспредельчик. <...> Хорошо, что все завершилось так, как завершилось, но глобально, конечно, это, мягко говоря, не демократично,— считает он.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержку Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда между тем отвергали связь ареста музыкантов с политикой.