Жорин отреагировал на обвинения в адрес блогера Била в избиении бомжей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что ему ничего не известно об обвинениях в адрес блогера Эдварда Била в избиении бомжей. Telegram-канал Mash сообщил, что соответствующее обращение в Генпрокуратуру направило религиозное общество «Братство Морозов — Златоуст». Адвокат напомнил, что каждый свой пранк Бил называет социальным экспериментом и делает все возможное, чтобы никто не обиделся.

Я не знаю про данный случай, мне об этом ничего не известно. Просто, зная Эдварда Била, я хочу сказать, что в каждом, что называется пранком, он это называет «социальный эксперимент». В каждом эксперименте он старается делать все возможное, чтобы никого не унизить и не обидеть, чтобы все остались довольны, он там и деньги раздает. Исходя из этого, мне кажется, те или иные обвинения вряд ли имеют под собой почву, хотя я не видел ни конкретный пранк, ни обращения в прокуратуру, — сказал Жорин.

По данным Mash, заявители считают, что подобными пранками Бил оскорбляет русский мир и достоинство русского человека. Они требуют удалить контент, потому что таким поведением блогер оказывает воздействие на молодежь, чтобы размыть русские духовно-нравственные ценности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проверяет Эдварда Била из-за сообщения о минировании школы в Подмосковье. По его данным, злоумышленники позвонили в экстренные службы от имени блогера и предупредили о взрыве.