Жорин нашел нужным отреагировать на новый штраф Моргенштерну

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн

Рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) действительно вынесли штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Он выразил надежду, что до уголовного дела не дойдет. Жорин отметил, что в рамках закона для этого предпринимаются все необходимые действия.

Действительно, Моргенштерну вынесли штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Он уже с определенного времени маркирует свои публикации. Что касается возможности уголовного дела, я надеюсь до этого не дойдет. В рамках закона мы предпринимаем необходимые действия, — сказал Жорин.

Ранее Савеловский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для этого послужила публикация рекламы в мессенджере Telegram, которую артист не сопроводил необходимой маркировкой. Отмечается, что рэпер рекламировал сопровождение в получении военного билета «на законных основаниях».

По данным Telegram-канала SHOT, внимание Роскомнадзора привлекли восемь публикаций рэпера, не сопровожденных маркировкой в соответствии с законодательством. Позднее Моргенштерн изменил публикации и добавил маркировку.