Жорин оценил вероятность лишения Дудя заработка в России Адвокат Жорин: крупные компании не станут закупать рекламу у Дудя

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Крупные компании, которые могут закупить рекламу у блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), хорошо умеют считывать информацию между строк и не станут с ним сотрудничать вне зависимости от принятия закона о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. При этом он отметил, что динамика изменений российского законодательства демонстрирует, что сейчас для нижней палаты парламента нет ничего невозможного.

Судя по динамике, на сегодняшний день для Госдумы нет ничего невозможного. Они могут оперативно принять любой закон, поэтому говорить о законности и необходимости запрещать иноагентам зарабатывать в России не приходится. Однако в случае с Дудем это, возможно, и не потребуется. Поскольку крупные компании, которые только и могут позволить себе купить рекламу у блогера, сейчас хорошо считывают информацию между строк и просто не станут с ним сотрудничать, — сказал он.

Как пояснил Жорин, власти могут не только запретить компаниям размещать рекламу у иностранных агентов, но и создать им определенные проблемы. В пример эксперт привел давление на популярных российских артистов, которые либо критикуют СВО, либо молчат о своей позиции по ее проведению.

Возвращаясь к вопросу о Дуде, таким образом, возможны два варианта. Либо с ним перестанут работать российские компании, либо новый закон будет принят и это затронет как блогера, так и других иностранных агентов, — поделился мнением адвокат.

Депутаты Госдумы ранее одобрили в первом чтении законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Кроме того, закон устанавливает запрет на рекламу самих иноагентских ресурсов. Отмечается, что законопроект был принят депутатами единогласно, за него проголосовали 396 человек, воздержавшихся нет.