Жорин обратился к звездам после голого перформанса задержанного певца Тесли Адвокат Жорин призвал звезд не выступать на публике в неподобающем виде

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Максим Тесли

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru призвал звезд шоу-бизнеса не выступать и не появляться в публичных местах в неподобающем виде. По его словам, с недавних пор власти и представители общественности стали болезненно реагировать на обнаженный вид артистов.

По какой-то неведомой причине власти и некоторые представители общественности стали очень болезненно реагировать на обнаженный вид артистов. Поэтому на солиста и фронтмена группы «Щенки» Максим Тесли, которого недавно задержали, действительно могут завести дело за ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Учитывая, что ЛГБТ сейчас признали экстремистским, ожидать действительно можно чего угодно. Единственное, что можно сейчас посоветовать артистам, это не злить сильных мира сего и не раздеваться в публичных местах, — сказал Жорин.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «бездарным животным» солиста группы «Щенки» Максима Тесли, который выступил на концерте в Санкт-Петербурге в одном носке на половом органе. Как заявил парламентарий, против музыканта можно возбудить дело о хулиганстве. Милонов также напомнил, что ходить голым в общественных местах незаконно и Россия не поддерживает такое поведение граждан.

При этом раздеться на сцене за карьеру успели и Сергей Шнуров, и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, и ряд культовых зарубежных исполнителей. Знаменитая рок-группа Red Hot Chili Peppers неоднократно выступала в образе, который примерили на себя Vacio и Тесли — с носками на половых органах.