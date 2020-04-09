Жлобством назвали в РФ предложение повысить цены на газ и продукты

https://static.news.ru/photo/e779ee26-7a28-11ea-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение ФАС повысить для населения цены на газ и продукты питания в условиях распространения коронавируса является жлобством, помноженным на цинизм.

Об этом заявил ведущий передачи «Сухой остаток» на телеканале «Царьград» Юрий Пронько. По его словам, трясти кошельки граждан страны, по всей видимости, является единственным методом, известным российским чиновникам. При этом им неважно, что половина предприятий страны в условиях кризиса станет увольнять людей, которые окажутся на улице, потому что найти новую работу будет невозможно.

Честно скажу, когда получил это сообщение, глазам своим не поверил. После вспомнил одну из крылатых фраз нынешнего главы российского МИД Сергея Лаврова, которую, по этическим соображениям, не могу воспроизвести в эфире. То, что чиновники антимонопольной службы никогда не отличались умом и сообразительностью, для меня было очевидно давно, — отметил Пронько.

Он добавил, что чиновники решили сделать россиян новыми нефтью и газом — источниками своих сверхдоходов.

А между тем у власти имеется гигантская «подушка безопасности», которую РБК оценивает как минимум в 18 трлн рублей, — напомнил ведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две трети россиян в нынешней ситуации оказались без накоплений, при этом большинству жителей мегаполисов, у кого деньги в кубышке есть, хватит их в случае потери ежемесячных доходов максимум на полгода. Но самая катастрофическая ситуация — в деревнях: там накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина сельчан (47%) сможет прожить на свои сбережения менее месяца.