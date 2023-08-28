Жизнь за городом, терапия и долги: что известно о состоянии Заворотнюк

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологическим заболеванием. Ее семья не общается с представителями прессы и не делится подробностями лечения. Что известно о состоянии актрисы?

Что известно о болезни и состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк прекратила работу на телевидении и в театре в августе 2019 года. В мае 2020 года директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров во время совещания по развитию генетических технологий с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что у актрисы обнаружена опухоль головного мозга.

На протяжении четырех лет Заворотнюк не появлялась на публике, однако в феврале 2022 года в интернете опубликовали снимок с камер ГИБДД, на котором была, предположительно, запечатлена актриса с супругом фигуристом Петром Чернышевым.

Также о состоянии Заворотнюк изредка сообщает в социальных сетях ее дочь Анна. Она подтверждает, что мать борется с тяжелой болезнью.

«Потихонечку, она (Анастасия Заворотнюк. — NEWS.ru) на серьезном лечении. Болезнь очень серьезная», — говорила Анна.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, к которому семья актрисы обращалась за помощью, рассказал, что у нее «не все так плохо».

«Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами. Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо», — заявил он KP.RU.

В феврале 2023 года сообщалось, что Заворотнюк в течение пяти месяцев проходила лечение в одной из онкологических клиник, где ее терапией занимались российские и зарубежные специалисты.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Врач-онколог Игорь Долгополов отметил, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с онкологическим заболеванием около четырех лет и этот факт уже вызывает восхищение. По его словам, артистку могут полностью вылечить при удачном проведении лучевой терапии.

В марте этого года дочь актрисы рассказала, что ей пришлось вернуться в Россию из ОАЭ, где она уже обосновалась в новой квартире. Девушка сообщила в социальных сетях, что отказалась бы от визитов Москву, если бы не семья. В то же время стало известно, что Чернышев не примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки, ради которого надо было поехать в Сочи. Хореограф проекта Никита Михайлов заявил PopCornNews, что фигурист остается в Москве, чтобы не отдаляться от жены.

Заворотнюк вместе с семьей на постоянной основе проживает в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

В начале августа против актрисы возбудили дело из-за налоговой задолженности в размере около 170 тысяч рублей, операции по ее счетам были прекращены.

Что говорят коллеги Заворотнюк о ее болезни

Режиссер Наталья Бондарчук неоднократно работала с Анастасией Заворотнюк и надеется, что ей еще удастся увидеть коллегу на съемочной площадке. Болезнь артистки она называет «жертвоприношением».

«Ну вот заболела. То, что она живет с такой болезнью, — жертвоприношение. Она бы могла уйти, но не хочет. Она дает надежду тем людям, кто только-только заболел этой болезнью, что так или иначе это труднейшее раковое заболевание излечимо», — сказала Бондарчук в YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

Отец скончавшейся от глиобластомы певицы Жанны Фриске Владимир заявил в интервью телеканалу «СПАС», что знаком с Заворотнюк и разделяет боль ее близких.

«Мы уже прошли этот период, самый сложный. У них сейчас такой же. Дай бог, чтобы они держались, помогали» — отметил он.

Бывший муж актрисы Олаф Шварцкопф предположил, что могло повлиять на развитие онкологической болезни.

«Насте нужно было регулярно проходить различные обследования и тщательно подумать перед тем, как прибегать к процедуре ЭКО. Я так говорю, потому что знаю, что в возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка болел онкологией. У него были жуткие боли», — сообщил он Prozvezd.info.

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