«Жизнь даётся один раз»: Чичваркин отговаривал Навального от возвращения

https://static.news.ru/photo/267aa600-5670-11eb-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живущий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин рассказал, что пытался отговорить политика Алексея Навального от возвращения в Россию после отравления. По его словам, оппозиционер отвечал на это шутками.

Мы ходили по горам, не знаю, склонов Тибета, Шварцвальда и прочих гор, и я говорил, что жизнь человеческая даётся тебе один раз, и твои ангелы-хранители устали, их нужно на двойную повышенную пенсию в орденах и медалях оставить на покой, и тебе заниматься тем же самым, но издалека, потому что риск очень велик. <...> Он глумился, шутил и говорил, что я вернусь, давай вместе вернёмся, — рассказал бизнесмен в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что сам является коммерсантом, тогда как Навальный — политик, в связи с чем их представления о верности действий отличаются. Чичваркин настроен оппозиционно по отношению к российским властям, но не готов приносить себя в жертву собственной философии, тогда как Навальный хочет добиться справедливости, понимая, что может быть жертвой преступления.

Предприниматель добавил, что, вероятно, 17 января власти попытаются сделать что-то с прибывшим в Россию Навальным, но это будет «нудятина».

Они как-то по-мелкому там, отменят рейс, чтобы это было в другой раз, что-нибудь задержат, пришлют каких-нибудь ментов, вот это вот, не знаю, мне кажется, нуднятина какая-то будет. Они мелкие, они просто ну вот клопы и мыслят по-клоповьему, — считает он.

Чичваркин заявил, что продолжит поддерживать политика, если тот «не скатится жёстко влево», и готов в любой момент предоставить Навальному помощь, в том числе частный самолёт, если потребуется.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в ответ на это напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются «запрыгнуть в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным, так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчивается 30 декабря.

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию, писал NEWS.ru.