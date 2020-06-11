«Жизнь бесценна»: Семья погибшего водителя отказалась от помощи Ефремова

https://static.news.ru/photo/e59701d0-abfa-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Насонов/РИА Новости

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, отказались от материальной помощи со стороны актёра Михаила Евремова, который стал виновником аварии.

Адвокат семьи Александр Добровинский подчеркнул, что до вечера среды ни один человек из окружения Ефремова не принёс извинений за случившееся.

Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки.. Одна фраза тронула меня до сердца: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя, — отметил юрист в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, 87-летняя мать Сергея Захарова до сих пор не знает о ДТП.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.