Живёт в нервной системе: почему вирус герпеса опаснее, чем кажется Болезнь поселяется в организме на всю жизнь. Лечения от неё пока нет

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С 16 по 23 ноября во многих странах мира проводится Международная неделя герпеса. Это мероприятие призвано привлечь внимание общественности к этой болезни. В массовом сознании герпес ассоциируется с высыпаниями на губах, которые появляются в самый неподходящий момент. Всего учеными открыто около 200 видов герпес-вирусов. Из них только 8 патогенны для человека. Около 100% взрослого населения инфицировано по крайней мере одним из восьми. Почему мало кто может избежать герпеса? Причина простая — он очень заразен. Вирус очень легко проходит сквозь слизистые оболочки и проникает в организм. Один поцелуй с человеком, у которого болячка на губах — и заражение, скорее всего, произойдет. Даже пользование одной вещью может привести к тому, что герпес найдет еще одного хозяина. Кроме того, младенцы заражаются вирусом герпеса от матери, проходя родовые пути. Вирус неизлечимый, но организму он приносит как вред, так и пользу. Подробности — в материале NEWS.ru.

Прячется в ганглиях

Чаще встречается так называемый простой герпес первого и второго типа. Первый вызывает высыпания на губах, в носу, второй — язвы на половых органах. Первым заражены около 92% процентов населения России, вторым — более 60%. Генитальный герпес занимает второе место по распространенности среди заболеваний, передающихся половым путем, после трихомониаза.

Не менее распространенный вирус Эпштейна—Барра. Хоть раз в жизни им заражается до 90%, но иммунитет очень быстро подавляет патоген. Он продолжает жить в организме, но вреда не приносит. Только в стадии обострения повышается вероятность лимфомы и карциномы (вирус провоцирует эти патологии).

Вирус герпеса прячется в нервных ганглиях поясничного отдела спинного мозга (скопление нервных клеток). Его туда «загоняет» иммунная система. Из-за чего он становится практически невидимым для нее, сообщил NEWS.ru кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Когда иммунный ответ снижается (например, при ОРВИ), вирус выходит наружу. Появляются высыпания и другие проявления. Препараты против герпеса направлены на то, чтобы загнать его обратно в ганглии. А вовсе не «вылечить совсем». Это пока невозможно. Герпес с человеком живет до самой его смерти.

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Почему у одних людей, инфицированных вирусом, высыпания на губах случаются раз в пять лет, а у других — раз в три месяца. Это зависит от напряженности клеточного, гуморального иммунитета и скорости иммунного ответа, сообщила NEWS.ru терапевт-кардиолог Евгения Гургенян. Если человек часто простужается, у него скорость иммунного ответа снижена. Тогда болячки на губах появляются чаще.

Напряженность иммунитета зависит как от генетических факторов (наследственности), так и от образа жизни — закаляется ли человек, пьет ли витамины, правильно ли питается.

Что бы мы не делали, все равно генетика определяет большую часть состояние организма. Тут никуда не денешься. То есть она определяет в том числе, часто ли будет человек болеть. Но если он специально делает какие-то действия, чтобы не болеть, то очевидно, болеть будет меньше. Евгения Гургенян врач — терапевт-кардиолог

Профилактирует одни виды рака, но провоцирует другие

Вирус герпеса первого типа в фазе обострения «позволяет увеличить количество иммунного ответа, поднимая уровень интерферона». Тем самым он некоторым образом профилактирует развитие рака губы, сообщил Андрей Кондрахин

Одним из механизмов, препятствующих развитию рака при герпетической инфекции, считается повышение количества местных интерлейкинов, иммуноглобулинов как ответная реакция на вирусную инфекцию. Эта система вирусного ответа в основном связана с образованием антител, иммуноглобулинов, интерлейкинов. Там большое количество биологически активных веществ, которые стараются подавить активность вируса. Андрей Кондрахин кардиолог-терапевт, врач функциональной диагностики

Таким образом организм тренируется выявлять раковые клетки и быстрее их уничтожать. Все это происходит на очагах возможного поражения.

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По одной из гипотез, мутирующие раковые клетки погибают под воздействием вируса герпеса, сообщил врач. Он добавил, что этот механизм до конца не описан и не изучен. Поэтому данные спорные и полагаться на них на 100% нельзя.

Недавно в Великобритании провели эксперимент: вирус герпеса вводили людям, больным раком. Наряду с химиотерапией и лучевой терапией вирус также помог уничтожить опухолевые очаги.

Есть уже данные, которые говорят о том, что герпетическая инфекция дает возможность снизить заболеваемость, но прямых исследований не проводилось, — сообщает доктор.

Некоторые виды герпеса в состоянии обострения, напротив, могут вызвать онкологическое заболевание. Вирус Эпштейн-Барра ассоциируется с развитием лимфобластомы, болезни Ходжкина, лимфомы носоглотки и лимфомы Беркитта, редкой формы рака, возникающего в лимфатических узлах. Это происходит, когда защитные силы организма слабеют и он выходит из своего укрытия. Но это не единственное условие. Должен быть еще хотя бы один провоцирующий фактор — употребление в пищу канцерогенов, недоедание, паразитарная инфекция.

Убивает коронавирус

Пока вирус герпеса находиться в организме в активной стадии, он подавляет на начальной стадии коронавирус, об этом сообщил Андрей Кондрахин. Этому есть научные обоснования, хотя механизмы ученым до конца непонятны.

Как мы помним, коронавирус избегает иммунного ответа, он уходит от иммунного ответа. Иммунитет очень долго его не видит. А вирус герпеса включает систему иммунной защиты. Предполагается, что иммунитет распознает коронавирус и начинает атаковать, — отмечает Андрей Кондрахин.

При активации вируса герпеса увеличивается количество интерферонов (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса. — NEWS.ru), это блокирует коронавирус, отмечает врач, по поводу остальных ротавирусов, таких данных нет. Их проявления никак не связаны с вирусом герпеса.

Улучшает иммунитет и ослабляет здоровье

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Иммунитет тех людей, которые заражены хоть одним из видов герпеса, всегда менее напряженный. У менее чем 10% счастливчиков, лишенных этого вируса, организм меньше подвержен ОРВИ и другим респираторным заболеваниям, сообщила NEWS.ru Евгения Гургенян.

Эти данные подтвердил в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог Владимир Болибок. Он привел в пример четвертый тип вируса герпеса (Эпштейна-Барра), который является настоящим вредителем для своих хозяев. Он «висит» на клетках иммунной системы, мешает их функционированию. Он разрушает целостность слизистых оболочек, снижая их способность защищать организм от инфекции. То есть снижает местный иммунитет.