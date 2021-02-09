«Живущий в подъезде» журналист рассказал, что произошло на самом деле

https://static.news.ru/photo/5fae7704-6af1-11eb-9acc-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Visota/facebook.com

Российский журналист Тигран Логян, оставшийся без жилища из-за мошенников и родственницы, рассказал, что на самом деле произошло в его жизни.

Мужчина уточнил, что сотрудничал с некоторыми изданиями в качестве внештатного корреспондента — писал про недвижимость, строительство с 2003 по 2007 год. Сейчас он ищет работу по специальности. Пока же подрабатывает гардеробщиком, чтобы не бездельничать.

Логян отметил, что шумиха о его плачевном положении поднялась из-за страсти к курению. Как-то на лестничной площадке за сигаретой он разговорился с соседом, который позднее опубликовал историю в социальных сетях. Только правды там, заявил журналист, процентов на 10, передаёт «Вечерняя Москва».

Выяснилось, что Логян действительно является обманутым дольщиком. В 2012 году он купил квартиру в строящемся доме в Сочи, но здание не построили. Попытки обратиться в суд оказались безрезультатными. Застройщика, конечно, посадили, но он по-прежнему должен сотни миллионов, даже спустя восемь лет.

Ситуация с семьей у Тиграна непростая — в московской квартире он жил вместе с родителями, которые умерли. Сейчас жильё находится в собственности его племянницы.

Я живу не на улице, не в подъезде, а у родни. Конечно, после ухода родителей отношения с ней испортились по банальной причине: материальный вопрос. Происходили серьёзные скандалы, но в этом же нет ничего нового. Да, пару раз там ночевал, но так я просто ждал, когда все накричатся и успокоятся. Но это не значит, что я там живу, просто произошла семейная неурядица, — рассказал мужчина.

Фотографии с матрасом в подъезде он назвал монтажом. По его словам, это скамейка для курения на другом этаже. На этой почве после публикаций в СМИ у Логяна произошёл скандал с управой, которая получила нагоняй за то, что в подъезде живет бездомный. Журналист добавил, что человек, опубликовавший историю, его дискредитировал. О своей жизненной ситуации он рассказал соседу в дружеской беседе и не знал, что он что-то снимает.

Сейчас по просьбе Тиграна информацию из первоисточника удалили, но Интернет всё помнит и мужчине по-прежнему поступают многочисленные звонки с предложениями помощи. Однако у него сейчас одна цель — найти работу по специальности и вернуться в журналистику. Логян многие часы проводит в библиотеке, изучает сайты с вакансиями, но пока ничего подходящего так и не нашёл.

Ранее стало известно, что российский журналист Тигран Логян остался без жилища из-за мошенников и родственницы. Он вынужден был поселиться на лестничной площадке в подъезде. Историей Логяна поделился в Facebook фрилансер Дмитрий Высота. Журналист проживал в квартире родителей в Москве, а перед уходом на пенсию решил купить жилплощадь в Сочи. Сделка сорвалась, так как Логян имел дело с мошенниками. Его родители вскоре умерли, а их квартиру забрала сестра журналиста.

Пенсионер в итоге поселился в подъезде дома в московском районе Ховрино. Мужчина устроился на матрасах, разложенных на лестнице, а свои вещи повесил на стене. Новую работу Логян найти не может из-за проблем со здоровьем, при этом у мужчины два диплома о высшем образовании. Высота обратился к подписчикам с призывом помочь бывшему журналисту в поисках жилья и работы. Он отметил, что о ситуации уведомили Союз журналистов России, который пока никак не отреагировал. Автор через некоторое время удалил публикацию о Логяне. Высота объяснил, что журналист решил отказаться от любой помощи, писал NEWS.ru.