Живущий в Китае блогер Зубарев раскрыл свой заработок Блогер Зубарев признался, что его работа приносит около 2,7 млн рублей в месяц

Фото: Социальные сети

Александр Зубарев

Блогер Александр Зубарев, живший в Донецке, но переехавший в Китай, признался, что ежемесячно ему удается зарабатывать около 2,7 млн рублей. В выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube он рассказал, что основной доход ему приносит реклама на стримерских платформах. Каждый баннер, объяснил он, стоит около $10 тысяч.

Несложно прикинуть, что около 30 [тысяч долларов] моя медийность приносит мне, — рассказал Зубарев.

Блогер также зарабатывает на рекламе в Telegram-канале. Одна публикация у него стоит $2 тысячи. Такой доход, признался он, позволяет ему комфортно жить в Китае. Сам Зубарев при этом является хореографом и танцором. Общее количество его подписчиков составляет 8 млн.

Ранее Роскомнадзор выяснил, что российские компании в 2023 году потратили 900 млн рублей на рекламу в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве также подчеркнули, что все денежные операции данного характера учтены в Едином реестре интернет-рекламы, а больше всех среди блогеров на рекламных интеграциях заработала Клава Кока. Уточняется, что в прошлом году более чем на треть выросли доходы крупных блогеров, пользующихся этой соцсетью.