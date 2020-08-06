Живущие в Бейруте россияне рассказали, как пережили взрыв

https://static.news.ru/photo/f2b13706-d7f5-11ea-9c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Россияне, находившиеся в Бейруте в момент взрыва в порту, рассказали, что сейчас происходит в ливанской столице и как они пережили взрыв. Многие из них не пострадали лишь по случайности.

То, что сейчас происходит в Бейруте, это хуже, чем в страшных фильмах ужасов, — рассказывает местная жительница Оксана.

Во время ЧП она ждала ребёнка в машине возле здания «Русского центра». Рядом не было построек со стёклами и других непрочных конструкций.

Ощущение было, будто вихрь прошел мимо нас буквально за секунду, — говорит она.

По её словам, пострадали многие больницы в христианских районах города. Часть строений и вовсе обрушилась

Люди сейчас в панике, а больницы не в состоянии принять всех раненых. Такое ощущение, что у нас Хиросима была, — констатирует Якуб, слова которой приводит телеканал «360».

У другой жительницы столицы Ливана Аиды Сааде взрывной волной выбила окна в квартире. В этот момент дома никого не было. Случившееся Аида застала в машине.

Машину подбросило, а потом возникло ощущение, будто находишься в розовом тумане. Потом туман рассеялся, — вспоминает она.

А вот Людмиле повезло меньше. Её дом оказался полностью уничтожен взрывом. Зато семья почти не пострадала:

Дочери, правда, разбило лоб. Пришлось накладывать шесть швов. Мне просто в спину стекла попали.

Студентка РГСУ Ая Алаеддин приехала в Бейрут к родителям на каникулы. Когда всё произошло, она была за городом. А вот её мать с отцом находились в трёх километрах от порта.

В тот момент мои родители находились в трёх километрах от эпицентра взрыва, в районе русского посольства. Их спасла москитная сетка, которая задержала осколки, — рассказывает девушка.

Светлана Табет с мужем живёт за городом. Однако, когда произошёл взрыв, мужчина был в столичном кафетерии. Он сразу же бросился помогать пострадавшим и заставил супруг сильно поволноваться, так как не отвечал на звонки.

Он сразу кинулся к месту происшествия оказывать помощь. До рассвета был на завалах с друзьями и братьями. На машинах привезли подростков, чьи родители находятся в больнице. Сейчас они отсыпаются у наших родственников. Ждут, когда за ними приедут их родные, — добавила Светлана.

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.