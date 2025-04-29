Живущая в Дубае психолог звезд задолжала налоговой полмиллиарда рублей SHOT: психолог и блогер Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей

Telegram-канал SHOT сообщил, что психолог звезд и блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой около полумиллиарда рублей. По данным источника, живущая в Дубае 43-летняя женщина с размахом отметила свой день рождения 19 апреля.

Отмечается, что блогер рассказывает 467 тысячам подписчикам, как заработать деньги и находить финансовые блоки в подсознании. Точная сумма долга перед ФНС, пишет канал, составила 460 657 772,05 рублей.

В посте говорится, что Тлиашинова является матерью четверых детей в разводе, а на день рождения она пожелала еще двух и $1 млрд. Авторы публикации пишут, что одной из целей блогера является найти мужчину, который обеспечит ее семью и заплатит долги.

Ранее стало известно, что бьюти-блогер и предприниматель Гоар Аветисян должна налоговой службе свыше 54 млн рублей. По данным СМИ, ведомство может заблокировать ее счета, если долг не будет погашен. 31-летняя знаменитость прославилась благодаря своим курсам макияжа и линии косметики.

Московский суд удовлетворил иск Мосводоканала к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). По данным журналистов, инстанция постановила взыскать с нее задолженность по коммунальным платежам, сумма которых не раскрывается.