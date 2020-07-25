Живущая 15 лет в соборе Святой Софии кошка стала звездой соцсетей

https://static.news.ru/photo/5f27deb0-ce7f-11ea-bc8f-fa163e074e61_660.jpg Кошка Гли Фото: hagiasophiacat/instagram.com

Кошка Гли, которая уже 15 лет живёт в соборе Святой Софии в Стамбуле, после того, как её погладил экс-президент США Барак Обама вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2013 году, стала очень популярна в Сети.

Сейчас тысячи туристов приходят в Айя-Софию, чтобы познакомиться с ней. На страницу Гли в Instagram, которую ведёт местный экскурсовод, подписаны более 60 тыс. человек.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Это памятник ЮНЕСКО первой половины VI века. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году приобрёл статус музея Айя-София.

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

24 июля в Айя-Софии прошёл первый с 1934 года пятничный намаз.

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