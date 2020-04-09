Животным Московского зоопарка недостаёт внимания посетителей

https://static.news.ru/photo/968f0406-7a73-11ea-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском зоопарке сообщили, что животные начали скучать по посетителям.

Все обитатели зоосада регулярно получают свой рацион, с ними проводят тренинги, придумывают для них головоломки и игрушки, но они стали больше наблюдать за работниками, активнее подходить к каждому, идущему мимо их территории.

Особенно ждут гостей человекообразные обезьяны — гориллы и орангутаны любили общаться с визитерами Дома приматов, — сообщила пресс-служба зоопарка РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Московский зоопарк продлевает время закрытия для посетителей до 30 апреля включительно. За животными можно будет наблюдать онлайн. Специально для этого в вольерах установят видеокамеры.

Как писал ранее NEWS.ru, главный зоотехник Ленинградского зоопарка рассказала, как чувствуют себя животные, когда учреждение закрыто из-за распространения коронавируса.