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Власти столицы разрешат пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) бесплатно провозить животных. Сейчас данная услуга оплачивается в размере 25% от стоимости основного билета на пригородную электричку, а льготы имеют только собаки-поводыри, сопровождающие граждан с ограниченными возможностями здоровья.

На МЦД проезд для животных будет бесплатным, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках, — цитирует АГН « Москва » сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мегаполиса.

Также на МЦД сохранят право бесплатного проезда для собак-поводырей. Оформлять проездной документ не потребуется. При этом четвероногое должно находиться в ошейнике, носить намордник и во время поездки быть у ног пассажира, которого она сопровождает.

Ранее News.ru сообщал, что маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 — от Одинцово до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска) поделят на три тарифные зоны — «центральную», «пригород» и «дальнюю».

В пределах первой стоимость разовой поездки на МЦД установят такую же, как на метро, МЦК, троллейбусе, трамвае, автобусе и электробусе — по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка» (38 рублей) либо по стоимости других типов билетов.