Как лжеволонтёры наживаются на доброте любителей животных Жалостливые фото и печальные истории в соцсетях никого не оставляют равнодушными, но иногда за ними скрываются мошеннические схемы

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Фотографии животных в социальных сетях мало кого оставляют равнодушными. Особенно в сочетании с трогательными историями. «Собака травмирована, нужна помощь, вы можете спасти жизнь». Рядом обычно написаны реквизиты карты, куда можно переводить деньги. Также популярны сборы средств на нужды очередного приюта для животных. Эксперты предупреждают: фотографии милых зверей часто размещают мошенники с целью наживы. NEWS.ru узнал, как отличить аферистов или просто недобросовестных адресатов от реальных волонтёров.

Всюду грязь и фекалии

Зооволонтёр и писательница Анна Арбатская решила оказать помощь животным Донбасса. Она выбрала наиболее раскрученный в социальных сетях приют «Кошкин дом Донецка» и связалась с его руководителем Евгенией Михайловой. В глаза бросилась фраза «Приют на линии фронта».

С коллегами она приехала в хутор Петровское. Там обнаружила, что никакого приюта (в привычном понимании этого слова) на территории нет. Есть помещение где-то 3 на 5 метров, где животные сидят в полутьме в тесных клетках, по три — шесть особей в каждой. Вокруг, по её словам, была полная антисанитария — резкий запах аммиака, всюду грязь и фекалии.

Животные в приюте оказались больные, рассказывает женщина. У котов гноились глаза, многие были ранены, контужены. Когда Арбатская вывезла их в Россию, выяснилось заражение опасными вирусными заболеваниями — кальцивирозом, панлейкопенией, инфекционным лейкозом, микоплазмозом, хламидиозом.

Евгения Михайлова в социальных сетях собирала деньги на лечение больных животных. Как сообщила NEWS.ru сама руководитель приюта, с середины апреля на счёт организации поступило 2,5 млн рублей. Деньги отправляли неравнодушные люди из России, Украины и других государств. Впрочем, делать выводы о целевом расходовании этих средств должны компетентные органы, однозначно утверждать о том, что имело место мошенничество в данном случае нельзя, не имея достаточных данных.

Другая история случилась в Сибири. Одна из блогеров Новосибирска разместила в сторис призыв помочь в сборе денег на животное и репост объявления: собака в тяжёлом состоянии, ей требуется срочная операция, рассказывает NEWS.ru зооволонтёр и зоозащитница Юлия Смольянинова. Под постом было очень много комментариев о том, что люди сочувствуют, переводят на счёт от 100 до 2000 рублей.

Я спросила в комментариях, в какой клинике находится собака. Речь шла о операции на лапу бездомной собаки из Новосибирска. Ответили, что в клинике «Атлант». Я решила проверить и позвонила в клинику. Такого животного у них нет и не было, а оперирующий хирург в отпуске, — рассказала она.

Юлия выяснила, что собака не выдуманная и действительно у неё были проблемы со здоровьем... полгода назад. Сейчас пёс чувствует себя отлично. Никакого лечения ему не требуется. Девушка собрала доказательства и направила заявление и 27 листов приложений в прокуратуру Новосибирской области. Другая зоозащитница по своим каналам нашла ФИО владельца карты. Им оказался несовершеннолетний молодой человек. Конечно, никакого отношения к зоозащите он не имел. Дело так и повисло в прокуратуре, деньги людям никто не вернул.

Рандомный щенок

Мошенники, как герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова, знают четыреста сравнительно честных способов отъёма денег у населения, используя фотографии собак и кошек. Лжезооволонтёры делятся как минимум на две категории, первые — никакого отношения с животным не имеют, вторые — действительно ведут зоозащитную деятельность, но подворовывают. Собирают средства на личные карты и часть оставляют себе, а на животных экономя, сообщила в беседе с NEWS.ru президент благотворительного фонда помощи «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина.

«Кошкин дом Донецка» Анна Арбатская

В разных сообществах можно увидеть идентичные фотографии. Одна и та же собака фигурирует в десятках пабликов. И истории везде разные — сбила машина, хотят усыпить, болеет недугом. Обычно это просто фотография, взятая с бесплатного фотобанка. С помощью красочных изображений можно заработать себе неплохой капитал.

Анастасия Комагина приводит пример. Её знакомая решила помочь приюту, который имел образцово-показательную страницу в социальных сетях — много жалостливых фото и видео, трогательные истории. Женщина попросила дать адрес, чтобы привести корм. Ей назвали улицу и дом. Здания с таким адресом в городе не было вообще. На этом этапе «волонтёры» перестали отвечать на её сообщения.

Часто мошенники используют реальные фото животных, которым уже оказали помощь в приютах из разных городов России. Они могут воровать из аккаунтов приютов фото животных, чеков, счетов из клиник, листов назначений. Любую информацию, призванную повысить доверие к мошенническому аккаунту, сообщает Юлия Смольянинова.

Под маской зоозащитников могут скрываться настоящие живодёры. Как рассказала NEWS.ru президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова, бывают случаи, когда сами люди калечат животных, а потом собирают деньги на их лечение. Конечно, все средства уходят в карман. Другая известная схема — чёрные передержки. Когда за деньги «волонтёры» берут животных, а потом содержат их в антисанитарных условиях, издеваются над ними или вовсе убивают. Более безобидный вариант — в приюте животные содержатся в приемлемых условиях, но суммы, необходимые на лечение и корм, сильно завышены.

Отличить мошенников от порядочных волонтёров бывает крайне сложно. Анастасия Комагина рекомендует, прежде чем отправлять деньги, приехать и посмотреть, в каких условиях условиях живут собаки и кошки. Это единственный способ уберечься от обмана. Если приют находится в другом городе, можно поискать видео. Например, новостной сюжет об этой организации или другие съёмки посторонних людей.

Чтобы проверить, реальный сбор на животное или мошеннический, нужно обратить внимание на счета и выписки из клиники. Если они есть в посте, то подпись и печать должны быть цветные. ФИО врача и реквизиты клиники должны присутствовать в документе. Обязательно поинтересоваться, можно ли принести деньги в клинику на это животное. В какой клинике оно находится. Позвонить туда и подтвердить информацию, отметила Юлия Смольянинова.

Сократить число мошеннических действий в сфере зоозащиты можно, регулируя численность бездомных животных. Для этого должны быть приняты меры на государственном уровне, сообщила Ирина Новожилова

Такого количества мошенников бы не было, если бы правительство создало условия, чтобы проблема бездомных животных решалась. Чтобы не было в принципе избытка животных. Спрос и предложение были бы уравнены. Это математическая модель. Если в стране нет рычагов, которые позволяют вот эту проблему решать, то всегда найдётся тот, кто во зло будет использовать эту ситуацию. Ирина Новожилова президент центра защиты прав животных «Вита»

«Кошкин дом Донецка» Анна Арбатская

Президент центра защиты прав животных «Вита» убеждена — численность беспризорных животных увеличивается, потому что люди выбрасывают животных на улицу. Чаще — щенков или котят, которые появились на свет в результате незапланированной беременности. Большинство до сих пор не стерилизуют домашних животных. Причины разные — для одних это слишком дорого, другие не понимают необходимости процесса. По мнению Новожиловой, должна появиться госпрограмма поддержки стерилизации собак и кошек. Также необходимо просвещение в этом вопросе. Например, социальная реклама, по её словам, будет довольно эффективной мерой.