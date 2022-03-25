В Новосибирске собаки и кошки могут массово заболеть энцефалитом

Животные в Новосибирске весной рискуют начать массово болеть энцефалитом из-за дефицита импортных препаратов, сообщает «МК в Новосибирске». Для собак и кошек, в отличие от людей, нет прививок, самый эффективный способ защититься для них — таблетки.

Самые популярные «Бравекто» стоят в городе около трёх тысяч рублей, найти их трудно, оптовые компании не прогнозируют поступление. Препарат «Симпарика» стоит четыре тысячи за три таблетки.

Есть более дешёвые препараты — это ошейники и капли на холку от производителей РФ. Не нужно их игнорировать. Лучше купить ошейник или капли от того производителя, который есть в наличии, чем потом отдавать тысячи рублей за лечение животного. Есть несколько правил: ошейник должен быть застёгнут так, чтобы всё время касаться кожи, а капли надо наносить на холку, подмышки и не мыть собаку неделю. Если этого владельцы делать не будут, нас ждет массовое заболевание, — рассказала ветеринарный врач Ульяна Тимофеева.

Ранее президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа сообщил, что ситуация на рынке ветпрепаратов стоит не остро, но дефицит уже возникает. По разным данным, ветпрепараты уже подорожали на 50–80%, а цены на отдельные позиции увечились втрое.