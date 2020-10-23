Животные из «Роева ручья» предсказали итог президентских выборов в США

https://static.news.ru/photo/799814d8-1527-11eb-b1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба парка

Животные из «Роева ручья» поучаствовали в шуточных предсказаниях и «выбрали» будущего президента Соединённых Штатов. В голосовании участвовали тигры Хан и Бартек, а также медведь Буян.

Как рассказали «МК в Красноярске» в зоопарке, перед животными положили два арбуза. На одном вырезали портрет представителя Демократической партии Джо Байдена, а на другом — действующего президента Соединённых Штатов, республиканца Дональда Трампа.

Белый тигр Хан подошёл к арбузу с портретом Байдена. Его товарищ Бартек разбил арбуз с портретом Трампа — что именно это значит, неизвестно. А медведь Буян сначала съел арбуз с портретом Байдена, а затем принялся за Трампа.

Такие шуточные предсказания в «Роевом ручье» устраивают часто. Питомцы зоопарка предсказывали исходы футбольных матчей, победу Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году и победу президента Украины Владимира Зеленского в 2019-м.

Ранее бурый медведь Буян и белая медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» выбрали победителей президентской гонки на Украине. Процедура «голосования» проходила в присутствии посетителей парка. Хищникам предлагали сделать выбор между действующим президентом страны Петром Порошенко, шоуменом Владимиром Зеленским и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, которые занимали лидирующие позиции в предвыборных рейтингах. Для Буяна портреты кандидатов повесили на тыквы. После некоторых колебаний он выбрал угощение с фото Порошенко. Авроре предложили три куска мяса. Обнюхав каждый, она отдала предпочтение порции с портретом Зеленского, писал NEWS.ru.