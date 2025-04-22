Живой пирог без выпечки! Ореховая основа и полезный крем, очень вкусно! Этот десерт — идеальный баланс пользы и удовольствия! Без сахара, муки и выпечки, он сохраняет все витамины, дарит энергию и нежнейший вкус. Натуральные ингредиенты, 15 минут подготовки — и вас ждёт полезное наслаждение!

Ингредиенты для основы

  • 6-7 фиников
  • 50 г арахиса
  • 50 г миндаля
  • 2 ст. л. кокосовой стружки
  • Цедра лайма
  • Щепотка соли
  • Немного воды при необходимости

Для начинки

  • 3 ст. л. кокосового масла
  • 2 авокадо
  • 2 ст. л. меда или сиропа топинамбура
  • Сок 1 лайма или лимона

Приготовление

1. Замочите финики на час, удалите косточки. Измельчите арахис, миндаль, финики, кокосовую стружку и цедру в блендере, добавьте воды, если нужно.

2. Утрамбуйте массу в форму, сформировав бортики. Смешайте начинку в блендере до крема, выложите на основу. Охлаждайте 2–3 часа перед подачей. Попробуйте — это вкусно, полезно и очень просто!

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