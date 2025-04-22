Живой пирог без выпечки! Ореховая основа и полезный крем, очень вкусно! Этот десерт — идеальный баланс пользы и удовольствия! Без сахара, муки и выпечки, он сохраняет все витамины, дарит энергию и нежнейший вкус. Натуральные ингредиенты, 15 минут подготовки — и вас ждёт полезное наслаждение!
Ингредиенты для основы
- 6-7 фиников
- 50 г арахиса
- 50 г миндаля
- 2 ст. л. кокосовой стружки
- Цедра лайма
- Щепотка соли
- Немного воды при необходимости
Для начинки
- 3 ст. л. кокосового масла
- 2 авокадо
- 2 ст. л. меда или сиропа топинамбура
- Сок 1 лайма или лимона
Приготовление
1. Замочите финики на час, удалите косточки. Измельчите арахис, миндаль, финики, кокосовую стружку и цедру в блендере, добавьте воды, если нужно.
2. Утрамбуйте массу в форму, сформировав бортики. Смешайте начинку в блендере до крема, выложите на основу. Охлаждайте 2–3 часа перед подачей. Попробуйте — это вкусно, полезно и очень просто!
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