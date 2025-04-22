Живой пирог без выпечки! Ореховая основа и полезный крем — всего 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Живой пирог без выпечки! Ореховая основа и полезный крем, очень вкусно! Этот десерт — идеальный баланс пользы и удовольствия! Без сахара, муки и выпечки, он сохраняет все витамины, дарит энергию и нежнейший вкус. Натуральные ингредиенты, 15 минут подготовки — и вас ждёт полезное наслаждение!

Ингредиенты для основы

6-7 фиников

50 г арахиса

50 г миндаля

2 ст. л. кокосовой стружки

Цедра лайма

Щепотка соли

Немного воды при необходимости

Для начинки

3 ст. л. кокосового масла

2 авокадо

2 ст. л. меда или сиропа топинамбура

Сок 1 лайма или лимона

Приготовление

1. Замочите финики на час, удалите косточки. Измельчите арахис, миндаль, финики, кокосовую стружку и цедру в блендере, добавьте воды, если нужно.

2. Утрамбуйте массу в форму, сформировав бортики. Смешайте начинку в блендере до крема, выложите на основу. Охлаждайте 2–3 часа перед подачей. Попробуйте — это вкусно, полезно и очень просто!

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