«Живем в страхе»: студентка из Минусинска раскрыла подробности нападения Пострадавшая студентка из Минусинска сообщила о поступающих угрозах расправы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из пострадавших студенток колледжа в Красноярском крае рассказала NEWS.ru, что один молодой человек избил их с подругой из-за коротких стрижек и яркого цвета волос. По ее словам, в результате нападения обе девушки получили сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

Двум людям не понравился наш внешний вид. Мы старались не обращать на них внимания, и не думали, что на нас нападут, так как место людное и везде стоят камеры. Сейчас мы обе находимся в больнице. Сегодня они угрожали родителям моей подруги, а вчера попытались попасть к нам в палату. По их словам, чтобы поговорить с нами. Теперь живём в страхе, — рассказала девушка.

Преподаватель пострадавшей студентки Раиса Охальникова ранее рассказала, что девочка является неконфликтным и интеллигентным человеком. Более того, студентка никогда бы не позволила себе оскорбления в адрес других. Педагог убеждена, что конфликт начал именно молодой человек вместе со своим другом.

До этого сообщалось, что два жителя Верхней Пышмы в Свердловской области избили незнакомого мужчину, а после совершили незапланированный угон. Во время драки у пострадавшего выпали ключи от машины, чем позднее и воспользовались дебоширы. На утро разбитый автомобиль нашли у торгового центра.