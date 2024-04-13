«Живчик»: помощница Куклачева сообщила детали о состоянии артиста Помощница Куклачева: врачи запретят артисту давать концерты в прежнем режиме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Медики не позволят дрессировщику кошек Юрию Куклачеву выступать в привычном темпе, рассказала Daily Storm помощница артиста Ольга. По ее словам, убедить его изменить график работы будет сложно, потому что «он живчик».

Так, как он выступал вчера, конечно же, запретят. Думаю, что будет сложно [убедить Куклачева], потому что он живчик, каждый день спортом занимается, пробежки совершает, — сказала Ольга.

Она также подтвердила, что Куклачев перенес обширный инфаркт. Сейчас артист находится в стабильном состоянии, добавила Ольга. Она рассказала, что Куклачев почувствовал себя плохо в момент, когда прыгал на ходуле, выступая на своем бенефисе в честь 75-летия. Изначально команда артиста подумала, что у него разболелась спина, однако вскоре стало понятно, что это проблемы с сердцем.

Коты наши занервничали очень сильно. Два кота убежали, поймали, — добавила Ольга подробности.

Родственники Куклачева сообщили, что его оперировали более трех часов. По их данным, все прошло успешно. Семья артиста уточнила, что все запланированные концерты состоятся, но без участия дрессировщика.

Юрия Куклачева госпитализировали накануне. Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Сообщается, что Куклачев почувствовал себя нехорошо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

Позднее генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачев перенес обширный инфаркт. Он отметил, что врачи смогли стабилизировать состояние дрессировщика.