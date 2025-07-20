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20 июля 2025 в 15:00

Живая изгородь, которая цветет без полива! Некапризный многолетник для сада

Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

Этот многолетник — настоящая находка для тех, у кого в саду больше тени, чем солнца. Пышные кусты астильбы с резной листвой и пушистыми метелками соцветий выглядят эффектно даже без цветов, но когда в июне распускаются первые кисти, от этой красоты невозможно отвести глаз! Представьте: воздушные розовые, белые или бордовые «перья» колышутся при малейшем ветерке, создавая ощущение лёгкости и простора.

Астильба обожает влагу, поэтому идеально чувствует себя у водоёмов или в низинных участках сада, где другие растения могут страдать от переувлажнения. Главное — обеспечить ей плодородную почву и мульчирование, тогда она будет расти буквально на глазах. За сезон молодой кустик может увеличиться в размерах вдвое, а через пару лет превратится в роскошный фонтан из листьев и цветов.

Удивительно, но чем старше становится астильба, тем пышнее она цветёт. Высокорослые сорта (до 2 метров!) хороши для заднего плана цветников, а компактные формы идеальны для бордюров. После цветения метёлки постепенно меняют цвет, но не теряют декоративности, а осенью листва вспыхивает золотыми и бронзовыми оттенками.

Уход за астильбой минимален: весенняя подкормка компостом, полив в засуху и деление куста раз в 4–5 лет. Попробуйте посадить эту неприхотливую красавицу — и ваш тенистый уголок преобразится до неузнаваемости!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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