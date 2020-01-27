https://static.news.ru/photo/ebb5fba0-412b-11ea-800b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Кыштыма в Челябинской области получил смету на подключение к газопроводу на почти 17 млн рублей.

Мужчина решил провести в свой дом газ. Ближайший газопровод находится на соседней улице, а в полуметре от жилища был спроектирован отвод. Челябинец обратился в местное отделение «Газпрома» в надежде получить техусловия на подключение. В газовой компании предложили ему осуществить подключение в 12 километрах от его дома в поселке Тайгинка. Там тоже проходит газопровод. Стоимость работ в этом случае составила бы 16,9 млн рублей.

Как сообщает «Кыштымский рабочий», мужчина обратился к местному депутату Сергею Дайбову, который направил запрос в городскую администрацию с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее в пятиэтажке Махачкалы взорвался газ. Инцидент произошёл на улице Гамидова. Здание было серьёзно повреждено, пострадали два человека, сообщает NEWS.ru.