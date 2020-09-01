Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

https://static.news.ru/photo/cb1d531a-ec5d-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма.

Как сообщает РИА Новости, следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. При этом мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно. В свою очередь Симанов сказал, что сделал это в шутку, признал свою вину и попросил рассмотрения дела в особом порядке — без судебного следствия.

В связи с этим судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения, выражающие явное неуважение к обществу. У Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление.

Отмечается, что такие же обвинения были выдвинуты против ещё одного жителя Казани и против молодого человека из Волгограда. Житель столицы Татарстана разместил фото Гитлера с подписью «Гитлер Адик», а волгоградец опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.

Ранее NEWS.ru писал, что на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.