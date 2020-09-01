Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма.
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В связи с этим судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения, выражающие явное неуважение к обществу. У Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление.
Отмечается, что такие же обвинения были выдвинуты против ещё одного жителя Казани и против молодого человека из Волгограда. Житель столицы Татарстана разместил фото Гитлера с подписью «Гитлер Адик», а волгоградец опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.
Ранее NEWS.ru писал, что на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.
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