Жителям столичного региона пообещали холодные и ветреные выходные

В воскресенье и субботу, 4 и 5 сентября, в столичном регионе ожидается сильный ветер, местами пройдут дожди, а температура опустится ниже нормы. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По прогнозам синоптика, температура в ночь на субботу составит в Москве +5–7 градусов, днём +9–11 градусов. В области ночью будет от +3 до +8, а днём воздух прогреется до +7 до +12. Погода будет ветреной — 7–12 метров в секунду.

В воскресенье вероятность дождей снизится, однако будет по-прежнему ветрено. Погода в столице будет +9–11, по области — от +6 до +11 градусов.

Как отметил Синенков, в предстоящие выходные температура будет ниже нормы примерно на 3-4 градуса. Повышение температуры до значений, близких к норме, +15–17 градусов, ожидается в столичном регионе только во второй половине следующей недели.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление. По его словам, среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернётся в своё климатическое русло: ночью +5–10, днём +17–18.