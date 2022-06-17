Жителям Подмосковья посоветовали не спешить собирать грибы Миколог Дьяков посоветовал жителям Подмосковья не спешить собирать грибы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Подмосковья на этой неделе собирать грибы ещё рано из-за поздней весны, сообщил миколог Максим Дьяков в разговоре с «Радио 1». Как он объяснил, для созревания грибов нужна влажная лесная подстилка и температура от плюс 14 до 25 градусов.

На этой неделе я бы не советовал отправляться за грибами, потому что весна была очень поздняя и, например, в начале июня грибов вообще не было. Сейчас, наверное, по определённым местам есть какие-то грибы, но не массово. <...> Как только подстилка набухнет, и если температура не изменится, то, по всей видимости, грибы будут, — сказал Дьяков.

Он добавил, что первыми среди популярных грибов вырастут маслята и подберёзовики, затем сыроежки и лисички.

Миколог Михаил Вишневский ранее рассказал, какие грибы можно вырастить на дачном участке. Проще всего высадить те грибы, которые не зависят от произрастающих рядом деревьев, например — шампиньоны или вешенки. Более вкусные грибы — подберёзовики, лисички или белые — вырастить чрезвычайно сложно. Миколог предостерёг россиян от недобросовестных продавцов, которые продают такие грибы в пакетиках. По словам Вишневского, ничего из таких пакетов не вырастет, потому что грибница не может жить в таких условиях.