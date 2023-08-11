Жителям новых регионов РФ стали доступны госуслуги по линии ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуги по линии ГИБДД стали доступны жителям новых регионов России через Единый портал государственных услуг, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, с помощью сервиса граждане смогут подать заявления на регистрацию своих автомобилей, а также получить или обменять водительские удостоверения.

Новые услуги стали доступны жителям Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Через единый портал они также смогут записаться на прием квалификационных экзаменов. Отмечается, что для получения водительских прав все еще необходимо посетить подразделение Госавтоинспекции, однако через портал можно выбрать удобные для себя дату и время посещения.

МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции, — заявила Волк.

Как сообщалось ранее, на портале «Госуслуги» может появиться новый раздел для участников специальной военной операции. С соответствующим запросом в Минцифры обратилась зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она предложила создать раздел с информацией о льготах для таких категорий граждан.