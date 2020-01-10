https://static.news.ru/photo/171d5dc6-3446-11ea-abfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До вечера субботы, 11 января, на территории Москвы ожидается сохранение гололедицы и мокрого снега. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ведомстве рекомендовали горожанам и гостям столицы быть внимательными и осторожными. Водителей призвали сбавлять скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных манёвров.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 17:00 по Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, — цитирует АГН «Москва» сообщение от пресс-службы МЧС.

Как ранее писал NEWS.ru, на следующей неделе на территории Москвы погодные условия приблизятся к рекордным показателям. Жителей и гостей столицы ожидает очередное повышение температуры.

Об этом журналистам в субботу, 11 января, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.