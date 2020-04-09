Жителям Москвы рассказали о погоде в пятницу

https://static.news.ru/photo/7a95f5dc-7aed-11ea-9190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурная погода с небольшими осадками ожидается 10 апреля в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, дожди пройдут преимущественно на востоке и юго-востоке области. Столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.

Метеоролог также предупредил о порывистом северо-западном ветре, скорость которого будет достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы — до 745 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал. что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему погода весной бывает изменчивой и разница дневных температуры в пределах двух-трёх дней достигает порой 8–10 градусов.