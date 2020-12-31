Жителям Москвы рассказали о погоде на Рождество

https://static.news.ru/photo/f0c08836-4c1f-11eb-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей российской столицы ночью 7 января 2021 года ждёт температура до минус 12 градусов по Цельсию, а днём — до минус 10. О рождественской погоде рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет минус 7 — минус 12, днём не выше минус 5 — минус 10. Ожидается облачная с прояснениями погода, скорее всего, без осадков, — цитирует эксперта РИА Новости.

Также синоптик предрёк рост сугробов до 18–19 сантиметров в мегаполисе и до 23–27 см. — в Мособласти. Он добавил, что в первый день нового года в Москве наблюдается гололёд. До конца суток в столице не исключён и так называемый ледяной дождь. Толщина гололёда составляет четыре миллиметра, до конца дня возможен прирост ледяной корки, отметил метеоролог.

По словам синоптика, в течение дня различные осадки всё ещё возможны — это может быть и дождь, и мокрый снег, и снег, а также ледяной дождь, который бывает при температурной инверсии, когда у поверхности земли скапливается холодный воздух, а над ним — более тёплый.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после Нового года в столице прогнозируется похолодание. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, синоптическая ситуация в городе начнёт меняться с 5 января. Леус уточнил, что ночью столбики термометров будут опускаться до минус 3–6 градусов. В дневное время ожидается до 1–4 градусов мороза.