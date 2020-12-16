Жителям Москвы повысят размер социальных пособий

https://static.news.ru/photo/53cbd310-3f9e-11eb-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городские социальные выплаты москвичам будут проиндексированы с 1 января 2021 года на 3,7% — до 20 222 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что на 3,7% будут увеличены единовременные и ежемесячные социальные выплаты малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет. На аналогичное повышение могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные граждане.

Кроме того, вырастут пособия Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и Труда Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям составит 17 318 рублей за каждого приёмного ребенка и 29 441 рубль за ребёнка-инвалида.

Помимо прочего, с 1 января в столице появится новая льготная категория граждан — «дети войны». Размер ежемесячной выплаты составит 1643 рубля. Эту выплату получат 71,5 тысячи москвичей.

Вдобавок к этому по сложившейся традиции в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам — годовщине победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года размер пенсий жителей столицы России превысит 20 тысяч рублей. Это произойдёт за счёт увеличения социальных доплат.