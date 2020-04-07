Жителям Москвы пообещали нормальную для апреля погоду

https://static.news.ru/photo/1084bdfc-795f-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нормальная апрельская температура и небольшой дождь ожидаются в столице 8 апреля, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за хмурое небо над городом в среду отвечает ложбина североатлантического циклона. Осадки ожидаются до 15:00–16:00, после чего начнётся постепенное улучшение погоды.

Температура в столице плюс 9 — плюс 11, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов тепла, — уточнил синоптик.

Он добавил, что порывистый северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 8 апреля 2020 года. Предупреждение действует из-за сильного ветра.