Жителям Центральной России пообещали продление золотой осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Центральной России период золотой осени растянется еще на неделю, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, эти семь дней в метеорологическом отношении будут довольно комфортными. Погода останется такой до середины месяца, передает РИА Новости.

Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой, — подчеркнул Тишковец.

Как рассказал специалист, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник в центральной части страны ожидаются кратковременные дожди. Однако уже в первый день новой недели атмосфера стабилизируется в связи с выходом антициклона с запада. Он, добавил Тишковец, удержится на своих позициях до субботы включительно, что и позволит жителям указанной территории РФ еще неделю наслаждаться «классической золотой осенью».

На следующей неделе в Московском регионе ожидается теплая погода, а заморозков пока не будет, рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха достигнет +15 градусов, что немного превышает норму. Шувалов подчеркнул, что вечером в воскресенье может пройти легкий дождь — тогда через столичный регион будет проходить фронтальный раздел.