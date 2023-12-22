Жителям Центральной России пообещали долгое отсутствие солнца Вильфанд: в Центральной России солнца не будет до середины следующей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В европейской части России до середины следующей недели будет стоять пасмурная погода, рассказал «Царьграду» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, отсутствию солнца будет способствовать циклон, который надвигается из Норвежского моря и несет оттепель с сильными осадками.

Синоптик напомнил, что в эти дни продолжается зимнее солнцестояние с минимальным световым днем, когда солнце в Северном полушарии наиболее низко поднимается над горизонтом. А преобладающая циклоническая циркуляция будет способствовать установлению облачной погоды с низкими облаками и хмурым небом.

Световой день и так короткий по астрономическим причинам, всего семь часов от восхода до захода солнца, а тут еще и облака. Поэтому жители европейской России не увидят солнышка до середины следующей недели. Тут ничего не сделаешь, — объяснил Вильфанд.

Как рассказал метеоролог, в воскресенье, 24 декабря, в Москве и соседних регионах будет около минус 1-5 градусов. В Санкт-Петербурге ожидается примерно такая же погода.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что Москву и Подмосковье 23 декабря ждет серьезное понижение атмосферного давления. Уточнялось, что барометры могут упасть до экстремального значения в 727 мм ртутного столба.