Жителя Югры могут оштрафовать на 100 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/c6a80a58-7752-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе, может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 5 апреля журналистам сообщили представители пресс-службы регионального управления МВД.

Днём ранее в группе местных жителей в популярном мессенджере появилась информация, что у одного из жителей посёлка Мортка подтвердилось подозрение на коронавирус. После этого в населённом пункте было введено полицейское патрулирование.

Сотрудники районного МВД впоследствии выяснили, что фейковые сведения распространил 29-летний мужчина, уроженец соседнего села Куминский. Он предоставил ложные данные о заболевшем коронавирусом местном жителе под видом достоверной информации.

Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. В его отношении оставили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В МВД отметили, что этот протокол — первый по указанной статье с начала введения режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело по новой статье 207.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».