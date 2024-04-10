Киллера из Серпухова признали виновным в громком убийстве адвоката Жителя Серпухова признали виновным в убийстве адвоката восемь лет назад

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Бывшего директора муниципальной организации подмосковного Серпухова признали виновным в убийстве адвоката, которое было совершено по найму в 2016 году, говорится в заявлении старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольги Врадий. По ее словам, уголовное дело в отношении организатора преступления и его пособника находится на завершающей стадии.

Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципальной организации. Он признан виновным в совершении убийства по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело в отношении организатора преступления и пособника находится на завершающей стадии, — сказала Врадий.

Следствие установило, что в 2016 году глава администрации поселка Оболенска организовал убийство адвоката, активно участвовавшего в судах с исками к местным властям. Для этого чиновник привлек знакомого, который занимал должность директора муниципальной организации и пообещал ему вознаграждение в размере 140 тысяч рублей. Соучастником преступления также стал его заместитель.

Ранее следователи обвинили бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова. Его подозревают в организации преступления. В настоящее время Гаджиев объявлен в международный розыск, на него заочно наложили арест.