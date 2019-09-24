https://static.news.ru/photo/6ada69a2-dedf-11e9-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителя Рязани предстанет перед судом за то, что его малолетний сын случайно застрелил одноклассника.

Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом и повлекшем смерть человека (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Инцидент произошёл в мае. Сын обвиняемого пришёл домой вместе с двумя одноклассниками и решил показать им отцовское ружье. Неосторожное обращение с оружием привело к выстрелу, в результате чего один из мальчиков получил смертельное ранение.

В ходе расследования было установлено, что владелец ружья хранил ключи от сейфа, где находилось оружие и боеприпасы, в месте, доступном для ребёнка, сообщается на сайте СКР по Рязанской области.

Ранее News.ru писал о похожем инциденте в американском штате Калифорния. Там четырёхлетний мальчик случайно застрелил из ружья свою двоюродную сестру. В полиции заявили, что виновным в инциденте является дедушка детей, который небрежно хранил оружие.