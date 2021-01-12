Жителя Ростовской области осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/24250bbe-54f6-11eb-abc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ростовской области Константин Култышев получил два года колонии общего режима за сообщения в соцсетях, в которых он оправдывал теракт в новозеландском городе Крайстчёрче. Приговор вынес Южный окружной военный суд.

Ростовчанин был признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности. После отбывания наказания в колонии он ещё в течение двух лет не сможет заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Интернете, сообщает РИА Новости.

Теракт в Крайстчёрче произошёл в марте 2019 года. Жертвами нападений на две мечети стал 51 человек и ещё 49 пострадали. Теракт совершил австралиец Брентон Таррант. Свои действия он объяснил в «манифесте» сторонника теории превосходства белой расы, который составил до нападения.

Как писал NEWS.ru, Таррант на суде признал свою вину и в августе 2020 года бы приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Вынесенный ему приговор стал первым пожизненным вердиктом в истории островного государства.