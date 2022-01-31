Жителя Приморья будут судить за осквернение Вечного огня

Жителя Приморья обвинили в осквернении мемориала воинам Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Уссурийске. Мужчину ждёт суд. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передаёт РИА Новости.

По данным прокуратуры, в ноябре 2021 года неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сообщалось, что мужчина «залил его жидкостью». Полиция задержала подозреваемого, им оказался 41-летний приморец. Он рассказал. что решил погреться у Вечного огня, а затем залил его принесённым с собой алкоголем. Медицинское освидетельствование установило у мужчины алкогольное опьянение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

Исполняющий обязанности Уссурийского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Мемориал воинам-уссурицам, павшим в Великой Отечественной войне, находится на площади Победы в Уссурийске. Он был установлен в 1977 году. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, три тысячи погибли. Пятеро получили звание Героев Советского союза, пять тысяч награждены орденами и медалями.