Жителя Приморья будут судить за осквернение Вечного огня

Жителя Приморья обвинили в осквернении мемориала воинам Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Уссурийске. Мужчину ждёт суд. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передаёт РИА Новости.
По данным прокуратуры, в ноябре 2021 года неизвестный
Исполняющий обязанности Уссурийского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), — говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Мемориал воинам-уссурицам, павшим в Великой Отечественной войне, находится на площади Победы в Уссурийске. Он был установлен в 1977 году. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, три тысячи погибли. Пятеро получили звание Героев Советского союза, пять тысяч награждены орденами и медалями.