https://static.news.ru/photo/f5724e56-6b5f-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Некрасов/Global Look Press

Правительство Московской области в период угрозы распространения коронавируса будет помогать размещать в обсерваторах жителей региона, у которых нет возможности самоизолироваться дома.

Также соответствующую помощь окажут тем, кто проживает в общежитиях и в коммунальных квартирах. При указанных условиях проживания лица, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию и вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны позвонить по номеру телефона горячей линии 8-800-550-50-30 для организации изоляции в условиях обсерватора, сообщается на сайте регионального правительства.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, выздоровели 91 096, скончались более 11 тысяч. В России коронавирус был диагностирован у 254 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, московские власти выявили у 131 заболевшего COVID-19 шесть тысяч контактов. Все они находятся в изоляции. Об этом заявила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.