Петербуржец заставлял ульяновскую школьницу отправлять ему интимные фото

Стражи порядка Санкт-Петербурга поймали парня, подозреваемого в принуждении 11-летней школьницы из Ульяновска присылать ему фото и видео интимного содержания ради удовлетворения своих фантазий.
6 ноября 2020 года в правоохранительные органы Ульяновска обратилась швея. Женщина 1981 года рождения пояснила, что не позднее 24 апреля 2020 года фигурант в социальной сети заставлял её дочь 2008 года рождения передавать ему снимки непристойного содержания,
По данным оперативников, задержанный пользовался двумя аккаунтами на разные имена для получения эротических материалов от пятиклассницы. В момент совершения им преступления ребёнок даже не достиг 12-летнего возраста. По информации полиции, подозреваемый угрожал пострадавшей распространением снимков и видео, если она перестанет отправлять ему новые.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в преступлении работника клуба, где проходила игра. Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре.
Девушке потребовалась медицинская помощь. Известно, что у школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота.