Петербуржец заставлял ульяновскую школьницу отправлять ему интимные фото

https://static.news.ru/photo/00911284-2976-11eb-8b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стражи порядка Санкт-Петербурга поймали парня, подозреваемого в принуждении 11-летней школьницы из Ульяновска присылать ему фото и видео интимного содержания ради удовлетворения своих фантазий.

6 ноября 2020 года в правоохранительные органы Ульяновска обратилась швея. Женщина 1981 года рождения пояснила, что не позднее 24 апреля 2020 года фигурант в социальной сети заставлял её дочь 2008 года рождения передавать ему снимки непристойного содержания, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник.

По данным оперативников, задержанный пользовался двумя аккаунтами на разные имена для получения эротических материалов от пятиклассницы. В момент совершения им преступления ребёнок даже не достиг 12-летнего возраста. По информации полиции, подозреваемый угрожал пострадавшей распространением снимков и видео, если она перестанет отправлять ему новые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в преступлении работника клуба, где проходила игра. Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре.

Девушке потребовалась медицинская помощь. Известно, что у школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота.