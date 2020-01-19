https://static.news.ru/photo/ce5063bc-3a95-11ea-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга Максим Бердников арестован за систематические издевательства над шестилетней дочерью и четырёхлетним сыном.

Решение о заключении мужчины под стражу вынес Фрунзенский суд. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Наряду с этим на 72 часа продлён срок задержания жены Бердникова Татьяны. Об этом ходатайствовал следователь, пояснив, что это время необходимо для сбора документов в обоснование её ареста.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, они регулярно избивали детей, в том числе бейсбольной битой. Девочка пострадала от издевательств сильнее, в декабре 2019 года она попала в реанимацию, где провела более недели, сообщает телеканал «360».

Всего в семье трое детей. По данным СМИ, двоих из них Бердников избивал из-за сходства с бывшей женой.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Перми был арестован за избиение годовалого ребёнка своей сожительницы. Мужчина также выставил его на балкон, в результате чего мальчик получил обморожение.