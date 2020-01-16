https://static.news.ru/photo/9255f52e-3866-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае началось судебное разбирательство по уголовному делу, возбуждённому против местного жителя Василия Попкова. Его обвиняют в незаконной рубке зелёных насаждений. Администрация Апшеронского района оценила ущерб в 66 тысяч рублей.

Помимо этого, молодому человеку грозит крупный штраф и даже тюремный срок.

Инцидент произошёл ещё весной 2019 года в посёлке Мезмай. Тогда шквалистый ветер повалил несколько деревьев. По словам Попкова, спиленные им стволы рухнули на землю и преграждали путь детворе к школе. Таким образом, он решил оказать помощь обществу. А поскольку школе, которая отапливается углём, дрова оказались не нужны, спиленную древесину он забрал к себе во двор.

Попкову удалось найти нескольких очевидцев происходившего, которые рассказали следователю, что деревья рухнули сами собой под сильным ветром. Кроме того, в его пользу говорят и заключения экспертов, сообщает «Ридус». Однако сторона обвинения настаивает на злонамеренности поступка.

При этом ситуация расколола и педагогический коллектив образовательного учреждения. Несколько учителей выступают в защиту местного жителя, однако директор свидетельствует в пользу обвинения.

Первое заседание районного суда по делу Попкова должно было состояться 16 января, однако было перенесено на неделю из-за неявки свидетеля обвинения.

В соцсетях жители окрестных посёлков и станиц, которые делятся похожими историями, подозревают, что дело было сфабриковано в отместку за попытки жителей Мезмая помешать более масштабным вырубкам в округе.

Ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, на одном из интернет-сервисов появилось извещение о продаже 45 домов и животноводческого комплекса за 20 млн рублей. Пикантным нюансом оказалось то, что дома оказались селом, населённом людьми.