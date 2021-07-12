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Жителя Ижевска убили за отказ кукарекать после проигрыша в шашки

21:35, 31 августа 2021
Жителя Ижевска убили за отказ кукарекать после проигрыша в шашки Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Жителя Ижевска обвинили в убийстве своего знакомого. По версии прокуратуры, потерпевший проиграл в шашки и должен был выполнить наказание, однако тот отказался, и обвиняемый убил его, говорится на сайте местной прокуратуры.

Трагедия произошла в июле 2021 года. Обвиняемый и погибший пили алкоголь и играли в шашки. Согласно условиям игры, проигравший должен был выйти на балкон и громко прокукарекать.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший проиграл, но отказался выполнять условия. Из-за этого у знакомых возник конфликт, в ходе которого предполагаемый преступник ударил мужчину ножом в сердце.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве и передала дело в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее тело 43-летней женщины со множественными травмами было обнаружено в общежитии в Первомайском районе Новосибирска. А комнате следователи заметили следы борьбы. По данным судмедэкспертов, сибирячка была убита, смерть наступила в результате перелома шеи.

В её убийстве заподозрили проживающую в том же общежитии 53-летнюю соседку и её взрослых сыновей, 33 и 35 лет.

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