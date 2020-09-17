Жителя Чувашии осудили за избиение 14-летней беременной подруги

https://static.news.ru/photo/d79ef342-f8f5-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Чебоксар неоднократно наносил побои своей 14-летней подруге, беременной от него. Его приговорили к 1,5 годам колонии.

Как сообщает РИА Новости, следствие и суд установили, что в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения неоднократно истязал свою 14-летнюю беременную подругу.

Он признан виновным в истязании несовершеннолетней (статья 117 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует агентство сообщение управления СК РФ по Чувашии.

В ведомстве отметили, что в начале года молодой человек уже был привлечён к уголовной ответственности за вступление в половую связь с той же девушкой, поскольку она несовершеннолетняя. Тогда он получил 400 часов обязательных работ.

Как писал NEWS.ru, СК РФ направил в суд дело священника из Оренбургской области Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также развратных действиях насильственных сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.