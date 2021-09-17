Жителя Читы осудили на шесть лет за оправдание теракта в здании ФСБ

Житель Читы получил шесть лет лишения свободы за оправдание в Интернете теракта в здании ФСБ в Архангельске. Приговор ему вынес 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Дело обвиняемого рассматривала коллегия в составе трёх судей. Они
Теракт в Архангельске произошёл в октябре 2018 года. Самодельное взрывное устройство в здании областного управления ФСБ привёл в действие 17-летний местный житель. В результате взрыва он погиб на месте. Трое сотрудников ведомства получили ранения.
Ранее сообщалось, что за комментарий в соцсетях о теракте в Архангельске получил срок житель Калуги. Его признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии.