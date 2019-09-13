https://static.news.ru/photo/bf6d0c22-d566-11e9-96f3-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову в связи с отсутствием места для проживания. Сюжет о трёх женщинах «Очередной случай откровенного мошенничества» вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

Около 20 лет назад Зарема Лорсанова, Яхмат Митишева и Асет Эльбазурова переехали из Чечни в дагестанский Хасавюрт. Они попросили Кадырова помочь с жильём, так как «проживают в плохих условиях и им некому помочь», пишет « Кавказский узел ».

После проверки эта информация якобы не подтвердилась. Как отмечается в сюжете, женщины самостоятельно уехали в Дагестан, а их родственники остались в Чечне.

Во время встречи с Лорсановой, Митишевой и Эльбазуровой первый замглавы правительства Чечни Иса Тумхаджиев сообщил, что у женщин остались сыновья и братья.

У одной [обратившейся чеченки] есть брат, сын, есть где жить, уехала в Хасавюрт. У другой есть брат, уехала в Хасавюрт. У этой есть дети двоюродного брата по отцу, уехала, сняла комнату в Хасавюрте. Оттуда пишут сообщения: «Нам некуда ехать, некуда деваться...» Такие вещи не соответствуют чеченским адатам (древним обычаям. — News.ru), — приводятся в телесюжете слова Тумхаджиева.

Чиновник призвал родственников-мужчин чеченок «следить за своими женщинами». Во время выступления телеканал показал стоявших у стены трёх мужчин, которые, опустив глаза вниз, молчаливо кивали головами.

Женщины начали узнавать, как их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ, поэтому и извиняются, обещая восстановить родственные связи и вернуться к тем, кто ответственен за них перед Всевышним, — сказала автор телесюжета.

Также в материале утверждается, что родственники Лорсановой, Митишевой и Эльбазуровой больше «не позволят им попрошайничать и вернут их на родину, и главное — в последующем будут контролировать их действия».

Как писал News.ru, в июле в эфире чеченского телевидения появился сюжет об уроженке республики и студентке Заире Сугаиповой, которую до этого якобы насильно вывезли из Москвы. Сидя за столом со своей матерью Маликой Сугаиповой, а также с пресс-секретарём главы республики Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым, девушка опровергла сообщения о замужестве и похищении.