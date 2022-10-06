Жительницу Подмосковья пытались выжить с жилплощади громкими молитвами

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Жительница подмосковного поселка Загорянский пожаловалась на соседей, которые слушают молитвы на полной громкости, сообщает «360». Елена — так зовут женщину — считает, что таким образом ее пытаются выжить с жилплощади. Она уточнила, что ранее соседи стучались к ней в стену по ночам и загораживали окна.

Когда мы переехали, они начали нам ночами стучать в стену, не давали нам выспаться после работы. Смотрю, каждое воскресенье они ездят в церковь. Как может быть такое, чтобы ездить в церковь и ночами все время мешать людям? — возмутилась женщина.

Елена и соседи, которые громко слушают молитвы, делят одну жилплощадь в частном секторе городского округа Щелково. По словам женщины, она вместе с семьей купила его часть, которая состояла из одной комнаты. В другой части дома жила женщина, она исчезла, а на месте ее появились новые жильцы, которые и стали выживать Елену. По ее словам, началось все еще два года назад — тогда соседи не давали ей выспаться по ночам. Затем они начали загораживать ей окна, а после — слушать молитвы на максимальной громкости.

Женщина рассказала, что обращалась с жалобой на соседей в прокуратуру, но это не помогло, поскольку во время проверки молитвы затихали, но возобновлялись после того, как сотрудники правоохранительных органов уезжали.

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